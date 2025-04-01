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«Кто это? О, это я!» Касаткина — о привыкании к новому гражданству Австралии

«Кто это? О, это я!» Касаткина — о привыкании к новому гражданству Австралии
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Бывшая российская теннисистка 12-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, что будет привыкать к объявлению своей новой страны перед матчами. С 31 марта она официально стала представлять Австралию.

«Мы шутили с Белиндой [Бенчич] на днях, она спросила: «Как ты будешь себя чувствовать?» Я сказала: «Да, наверное, диктор скажет: «Из Австралии», а я просто буду стоять и думать: «Кто это? (Оглядывается по сторонам.) А! О, это я! Это я!» Мне нужно будет немного привыкнуть к этому, потому что пару лет я вообще ничего не слышала, понимаете? Но к этому будет приятно привыкать», — приводит слова Касаткиной Bounces.

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