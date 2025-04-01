«Понятия не имела, но я в восторге». Томлянович — о переходе Касаткиной в Австралию

87-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович поделилась впечатлениями от перехода Дарьи Касаткиной под флаг Австралии.

Сама Томлянович ранее выступала за Хорватию, но в 2013 году сменила гражданство и стала представлять Австралию.

«Я понятия не имела, но я в восторге. Она удивительный человек, отличная теннисистка. Хочу, чтобы она смогла играть за нас — в Кубке Билли Джин Кинг и на Олимпиаде. Думаю, что она невероятное дополнение [к команде]. И как человек она соответствует австралийцам, поэтому я рада за неё.

Вероятно, причина её перехода в том, что она хотела чего-то лучшего, и она определённо это получила. До сих пор я всегда говорю, что это было лучшее решение, которое я приняла. Поэтому я уверена, что она будет чувствовать то же самое», — приводит слова Томлянович Bounces.