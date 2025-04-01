«Первоклассные комментарии». Навратилова — о словах Джоковича в адрес Меншика

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова похвалила 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича за слова похвалы в адрес 19-летнего чешского теннисиста Якуба Меншика.

Якуб Меншик обыграл Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 7:6, 7:6. Титулованный серб не смог завоевать свой 100-й титул в карьере. Юный чех выиграл первый титул в одиночном разряде.

«Первоклассные комментарии от Новака Меншику после поражения — от величайшего чемпиона новому чемпиону», — написала Навратилова на личной странице в социальной сети Х.