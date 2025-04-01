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Видео: Андрей Рублёв тренируется под руководством Марата Сафина

Видео: Андрей Рублёв тренируется под руководством Марата Сафина
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Появилось первое видео тренировки девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва под руководством двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Марата Сафина. Ролик опубликовал телеграм-канал «Больше!»

Стоит отметить, что на противоположной стороне корта от Рублёва находится ещё один российский теннисист, 26-я ракетка мира Карен Хачанов. Спортсмены тренируются на грунтовом корте в Монте-Карло (Монако).

Рублёв и Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтового сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». При этом Фернандо Висенте останется основным тренером Андрея.

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