Александр Шевченко проиграл 232-й ракетке мира в первом круге турнира в Бухаресте

105-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко покинул турнир категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В первом круге он потерпел поражение от представителя Австрии Филипа Мисолича (232-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Шевченко выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Мисолича один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Бухаресте Мисолич сыграет с победителем матча Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Раду Албот (Молдова).