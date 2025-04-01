Александр Шевченко проиграл 232-й ракетке мира в первом круге турнира в Бухаресте
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105-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко покинул турнир категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В первом круге он потерпел поражение от представителя Австрии Филипа Мисолича (232-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.
Бухарест. 1-й круг
01 апреля 2025, вторник. 12:40 МСК
105
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
232
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Шевченко выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Мисолича один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге турнира в Бухаресте Мисолич сыграет с победителем матча Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Раду Албот (Молдова).
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