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Каливод — о работе Рублёва с Сафиным: очень интересная «спартаковская» связка

Каливод — о работе Рублёва с Сафиным: очень интересная «спартаковская» связка
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Заслуженный тренер России Александр Каливод оценил перспективы тренерского сотрудничества девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Марата Сафина.

«Это очень интересная «спартаковская» связка, за которой многие будут следить. В отношениях тренера и спортсмена очень важен момент личных взаимоотношений, а мы знаем, что Андрей всегда прислушивается к Марату. Тут ещё вопрос, как впишется Марат в команду, но я думаю, что с этим проблем никаких не будет, так как он хорошо знает испанскую школу тенниса», — приводит слова Каливода ТАСС.

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