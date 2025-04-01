Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание с 1 на 2 апреля
Сегодня, 1 апреля, и в ночь на 2 апреля пройдёт второй игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого и второго круга.
Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). 1-й/2-й круг. Частичное расписание 1-2 апреля (время московское):
- 18:00. Мария Саккари (Греция) — Марина Стакушич (Канада).
- 19:30. Энн Ли (США) — Анна Блинкова (Россия).
- 19:30. Луиза Чирико (США) — Эрика Андреева (Россия).
- 22:30. Кэролайн Доулхайд (США) — Мэдисон Киз (США).
- 1:00. Робин Монтгомери (США) — Даниэль Коллинз (США).
- 2:30. Аманда Анисимова (США) — Вероника Кудерметова (Россия).
Материалы по теме
Комментарии