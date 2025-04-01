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Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание с 1 на 2 апреля

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание с 1 на 2 апреля
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Сегодня, 1 апреля, и в ночь на 2 апреля пройдёт второй игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого и второго круга.

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). 1-й/2-й круг. Частичное расписание 1-2 апреля (время московское):

  • 18:00. Мария Саккари (Греция) — Марина Стакушич (Канада).
  • 19:30. Энн Ли (США) — Анна Блинкова (Россия).
  • 19:30. Луиза Чирико (США) — Эрика Андреева (Россия).
  • 22:30. Кэролайн Доулхайд (США) — Мэдисон Киз (США).
  • 1:00. Робин Монтгомери (США) — Даниэль Коллинз (США).
  • 2:30. Аманда Анисимова (США) — Вероника Кудерметова (Россия).
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