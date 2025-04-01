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Ксения Собчак: Касаткина много сделала для прославления России

Ксения Собчак: Касаткина много сделала для прославления России
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Журналистка Ксения Собчак высказалась о том, что в России резко отреагировали на тот факт, что 12-я ракетка мира теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское.

Собчак заявила, что разделяет позицию Дмитрия Губерниева по данному вопросу. «Рассуждать категориями, что она предатель, – это низко», — в частности, заявил ранее комментатор.

«Я вот, если честно, тоже не понимаю истерики. Человек не живёт в России, получил паспорт. Ну пусть живёт так, ей будет лучше, мы за неё тоже порадуемся. Она много сделала для прославления России, выигрывала турниры и сделала много хорошего. Действительно, если ей так лучше, то почему её гнобить?» — написала Собчак в своём телеграм-канале.

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