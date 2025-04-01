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Дарья Касаткина высказалась о реакции общественности на её переход под флаг Австралии

Дарья Касаткина высказалась о реакции общественности на её переход под флаг Австралии
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, с недавнего момента представляющая Австралию, опубликовала новое обращение к своим подписчикам.

«Я была невероятно тронута всем тем позитивом и поддержкой, которые получила с момента принятия своего решения. Это было совсем не просто, но положительные комментарии болельщиков и игроков очень много значат для меня, честное слово, спасибо вам.

Я хотела бы пояснить, что моя команда обратилась в Tennis Australia по поводу смены гражданства, и они направили меня к экспертам, которые могли помочь мне с иммиграционным процессом, а также предложили письмо поддержки для моего заявления.

Я горжусь тем, что теперь представляю Австралию, и надеюсь, что все будут гордиться мной, как на корте, так и за его пределами», — написала Касаткина в социальных сетях.

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