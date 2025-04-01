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Томми Пол сыграет на Кубке Лэйвера — 2025 в Сан-Франциско

Томми Пол сыграет на Кубке Лэйвера — 2025 в Сан-Франциско
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вошёл в число участников Кубка Лэйвера – 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Об этом сообщила пресс-служба выставочных соревнований.

Пол пополнит состав сборной мира, за которую также сыграют американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон. Остальные участники будут объявлены позднее.

В этом сезоне состоится уже восьмой розыгрыш Кубка Лэйвера. Для Пола это станет уже третьим появлением на данном турнире.

Отметим, что в 2025 году капитаном сборной мира станет восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси. Он заменит на этом посту соотечественника Джона Макинроя.

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