Павел Котов потерпел поражение в первом круге турнира в Марракеше

107-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).

В матче первого раунда Котов со счётом 4:6, 4:6 уступил 71-й ракетке мира итальянцу Маттии Беллуччи (8).

Встреча Котова с Беллуччи продлилась 1 час 39 минут. В её рамках Павел три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Маттии девять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Беллуччи в Марракеше станет победитель матча Федерико Кория (Аргентина, Q) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q).