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Павел Котов потерпел поражение в первом круге турнира в Марракеше

Павел Котов потерпел поражение в первом круге турнира в Марракеше
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107-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).

Марракеш. 1-й круг
01 апреля 2025, вторник. 16:55 МСК
Павел Котов
107
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Маттия Беллуччи
71
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

В матче первого раунда Котов со счётом 4:6, 4:6 уступил 71-й ракетке мира итальянцу Маттии Беллуччи (8).

Встреча Котова с Беллуччи продлилась 1 час 39 минут. В её рамках Павел три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Маттии девять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Беллуччи в Марракеше станет победитель матча Федерико Кория (Аргентина, Q) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q).

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