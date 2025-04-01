Павел Котов потерпел поражение в первом круге турнира в Марракеше
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107-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).
Марракеш. 1-й круг
01 апреля 2025, вторник. 16:55 МСК
107
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
71
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
В матче первого раунда Котов со счётом 4:6, 4:6 уступил 71-й ракетке мира итальянцу Маттии Беллуччи (8).
Встреча Котова с Беллуччи продлилась 1 час 39 минут. В её рамках Павел три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Маттии девять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Беллуччи в Марракеше станет победитель матча Федерико Кория (Аргентина, Q) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q).
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