Джокович опубликовал пост по итогам выступления на «Мастерсе» в Майами

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях пост по итогам своего выступления на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

В Майами Джокович (4) дошёл до финала, где со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7) проиграл 19-летнему чеху Якубу Меншику. Для Меншика этот титул стал первым в карьере на уровне ATP.

Фото: пресс-служба Miami Open

«Поздравляю, Якуб! Это твой момент! Наслаждайся им и продолжай стремиться к большему.

И спасибо тебе, Miami Open. Отличный турнир, потрясающая поддержка. Надеюсь скоро вернуться снова», — написал Джокович в социальных сетях.