40-летний Стэн Вавринка одержал первую победу на уровне ATP в сезоне-2025

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал первую победу на уровне ATP в текущем сезоне.
40-летний Вавринка (WC) вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В стартовом матче Стэн со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1) обыграл 174-ю ракетку мира из Казахстана, 24-летнего Тимофея Скатова (Q).
|1
|2
|3
|
|6 5
|7 7
|
|7 7
|6 1
Встреча Вавринки со Скатовым продлилась 3 часа и 16 минут. В её рамках Стэн семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Тимофея один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.
Следующим соперником Вавринки в Бухаресте станет испанец Педро Мартинес-Портеро (2).
- 1 апреля 2025
-
20:51
-
19:40
-
19:17
-
18:43
-
18:42
-
18:27
-
18:13
-
17:25
-
15:30
-
15:00
-
14:01
-
13:54
-
13:27
-
13:03
-
12:02
-
11:46
-
11:21
-
11:09
-
10:56
-
10:23
-
10:13
-
08:30
-
07:28
-
03:23
-
02:36
-
01:01
-
00:49
-
00:33
-
00:16
- 31 марта 2025
-
23:55
-
23:36
-
23:16
-
22:47
-
22:18
-
22:06