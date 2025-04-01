40-летний Стэн Вавринка одержал первую победу на уровне ATP в сезоне-2025

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал первую победу на уровне ATP в текущем сезоне.

40-летний Вавринка (WC) вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В стартовом матче Стэн со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1) обыграл 174-ю ракетку мира из Казахстана, 24-летнего Тимофея Скатова (Q).

Встреча Вавринки со Скатовым продлилась 3 часа и 16 минут. В её рамках Стэн семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Тимофея один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующим соперником Вавринки в Бухаресте станет испанец Педро Мартинес-Портеро (2).