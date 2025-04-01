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40-летний Стэн Вавринка одержал первую победу на уровне ATP в сезоне-2025

40-летний Стэн Вавринка одержал первую победу на уровне ATP в сезоне-2025
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал первую победу на уровне ATP в текущем сезоне.

40-летний Вавринка (WC) вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В стартовом матче Стэн со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1) обыграл 174-ю ракетку мира из Казахстана, 24-летнего Тимофея Скатова (Q).

Бухарест. 1-й круг
01 апреля 2025, вторник. 17:20 МСК
Стэн Вавринка
161
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7 7
4 		7 7 6 1
         
Тимофей Скатов
174
Казахстан
Тимофей Скатов
Т. Скатов

Встреча Вавринки со Скатовым продлилась 3 часа и 16 минут. В её рамках Стэн семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Тимофея один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующим соперником Вавринки в Бухаресте станет испанец Педро Мартинес-Портеро (2).

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