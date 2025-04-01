Вавринка вышел на третье место среди действующих теннисистов по победам на грунте

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал свою 200-ю победу в карьере на грунте, обыграв 24-летнего Тимофея Скатова из Казахстана (174-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1) в первом круге турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния).

Благодаря этому успеху 40-летний теннисист сравнялся с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом по количеству побед на грунтовых турнирах и вышел на третье место по этому показателю среди действующих игроков. Лидером является легендарный Новак Джокович, на счету которого 286 побед на грунте. Второе место принадлежит итальянцу Фабио Фоньини (241).

Следующим соперником Вавринки в Бухаресте станет испанец Педро Мартинес-Портеро.