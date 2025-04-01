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Кафельников: Даниил Медведев и Мирра Андреева будут представлять Францию через месяц!

Кафельников: Даниил Медведев и Мирра Андреева будут представлять Францию через месяц!
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился интересным предположением касательно возможности очередного перехода российских игроков под флаг другой страны.

«Даниил Медведев и Мирра Андреева будут представлять Францию через месяц!» — написал Кафельников в социальных сетях.

Нельзя не отметить, что данный пост Кафельников опубликовал 1 апреля (День смеха), то есть с большой долей вероятности Евгений просто пошутил. Сделал он это через несколько дней после того, как 12-я ракетка мира Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское.

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