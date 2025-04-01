Арина Соболенко показала, как провела день после завоевания титула в Майами

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях небольшой ролик, в котором показала, как провела день после завоевания титула на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

В рамках видео Соболенко посещает массажиста, ходит по магазинам вместе со своим тренером Антоном Дубровым и другими членами команды, гуляет по городу, ужинает в ресторане и распаковывает подарки от фанатов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с опубликованным Ариной Соболенко роликом:

Напомним, в финале престижных соревнований в Майами Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:2 обыграла четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу (4).