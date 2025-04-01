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Арина Соболенко показала, как провела день после завоевания титула в Майами

Арина Соболенко показала, как провела день после завоевания титула в Майами
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях небольшой ролик, в котором показала, как провела день после завоевания титула на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

В рамках видео Соболенко посещает массажиста, ходит по магазинам вместе со своим тренером Антоном Дубровым и другими членами команды, гуляет по городу, ужинает в ресторане и распаковывает подарки от фанатов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с опубликованным Ариной Соболенко роликом:

Напомним, в финале престижных соревнований в Майами Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:2 обыграла четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу (4).

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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