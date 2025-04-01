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Эрика Андреева проиграла 167-й ракетке мира в первом круге турнира в Чарльстоне

Эрика Андреева проиграла 167-й ракетке мира в первом круге турнира в Чарльстоне
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98-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева проиграла американке Луизе Чирико (167-й номер рейтинга WTA) в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 4:6.

Чарльстон. 1-й круг
01 апреля 2025, вторник. 20:35 МСК
Луиза Чирико
167
США
Луиза Чирико
Л. Чирико
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Эрика Андреева
98
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.

Россиянка сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Её соперница два раза подала навылет, сделала шесть ошибок на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

Соперницей Чирико во втором круге станет 25-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко, для которой этот матч станет первым на турнире.

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 1 064 510.

Сетка турнира WTA-500 в Чарльстоне
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