Эрика Андреева проиграла 167-й ракетке мира в первом круге турнира в Чарльстоне
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98-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева проиграла американке Луизе Чирико (167-й номер рейтинга WTA) в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 4:6.
Чарльстон. 1-й круг
01 апреля 2025, вторник. 20:35 МСК
167
Луиза Чирико
Л. Чирико
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
98
Эрика Андреева
Э. Андреева
Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.
Россиянка сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Её соперница два раза подала навылет, сделала шесть ошибок на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.
Соперницей Чирико во втором круге станет 25-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко, для которой этот матч станет первым на турнире.
Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 1 064 510.
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