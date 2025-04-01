Вавринка — 3-й теннисист в истории, которому удалось выиграть матч на грунте после 40 лет

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал лишь третьим игроком в истории, которому удалось выиграл матч на грунте в основной сетке турнира ATP после того, как ему исполнилось 40 лет, сообщает пресс-служба ATP.

Сегодня, 1 апреля, 40-летний Вавринка (WC) вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В стартовом матче Стэн со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1) обыграл 174-ю ракетку мира из Казахстана, 24-летнего Тимофея Скатова (Q).

Ранее выигрывали матч на грунте в основе турнира ATP после 40 лет лишь американец Джимми Коннорс (в 41 год) и хорват Иво Карлович (в 40 лет).