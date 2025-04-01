Касаткина: в России те, кто живёт в таких условиях, как и я, подвергаются дискриминации

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, с недавнего момента представляющая Австралию, заявила о том, что смена спортивного гражданства стала для неё вынужденным решением.

«Мне пришлось это сделать, я не могла думать о возвращении туда, где те, кто живёт в таких же условиях, как и я, подвергаются дискриминации», — приводит слова Касаткиной Ubitennis.

Отметим, что 27-летняя Касаткина занимает на сегодняшний день 12-ю строчку рейтинга WTA, где теперь официально представляет Австралию. У бывшей россиянки 3006 очков.

За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне.