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«Талант поколения». Петкович высказалась об успехах Мирры Андреевой

«Талант поколения». Петкович высказалась об успехах Мирры Андреевой
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Бывшая немецкая теннисистка Андреа Петкович высказалась о том, как относится к успехам седьмой ракетки мира, 17-летней россиянки Мирры Андреевой, которая выиграла два крупных титула (WTA-1000) подряд – в Дубае и Индиан-Уэллсе. Кроме того, Мирра стала победительницей парного турнира в Майами.

«Для неё это не что-то безумное, потому что, я думаю, она просто подчеркнула и вновь настояла на том, что она является талантом этого поколения. Но, конечно, для меня как обычного игрока, который раньше был хорош, это безумное достижение, ведь она так молода. Даже Карлос Алькарас, когда одержал свою первую большую победу на Открытом чемпионате США, боролся несколько месяцев после этого, а это Карлос Алькарас. Так что это потрясающее достижение с её стороны», — приводит слова Петкович We Love Tennis со ссылкой на подкаст Ренне Стаббс.

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