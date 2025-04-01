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Касаткина назвала теннисистку, которая больше всех помогает ей обосноваться в Австралии

Касаткина назвала теннисистку, которая больше всех помогает ей обосноваться в Австралии
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, с недавнего момента представляющая Австралию, рассказала, как тепло её приняли на новом месте проживания.

«Я получила так много приветственных сообщений и надеюсь вскоре встретиться со своими новыми партнёрами по сборной. Самая активная из них — моя подруга Дарья Сэвилл (Гаврилова), которая тоже из России; она заваливает меня сообщениями о домах в районе её проживания в Мельбурне. Она так взволнована, что это даже пугает меня!» — приводит слова Касаткиной Ubitennis.

За свою карьеру 27-летняя Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне.

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