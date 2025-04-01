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Фото: Рафаэль Надаль присутствует на матче мадридского «Реала» в полуфинале Кубка Испании

Фото: Рафаэль Надаль присутствует на матче мадридского «Реала» в полуфинале Кубка Испании
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль посетил второй матч 1/2 финала Кубка Испании по футболу, в котором сошлись «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад». Он проходит на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В данный момент счёт – 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
1 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16'     1:1 Эндрик – 30'     1:2 Алаба – 72'     1:3 Оярсабаль – 80'    

Надаль – давний поклонник мадридского «Реала», он часто посещает матчи клуба.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая прошла в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и в паре).

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