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Касаткина — об Австралии: когда приезжала туда, я завидовала тому, как там живут люди

Касаткина — об Австралии: когда приезжала туда, я завидовала тому, как там живут люди
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, с недавнего момента представляющая Австралию, рассказала, почему решила остановить свой выбор именно на этой стране после решения о смене спортивного гражданства.

«Австралия — особенное место. Приезжая туда каждый год, честно говоря, я немного завидовала тому, как там живут люди, какие они открытые и какое невероятное это место. Я не могла поверить, что однажды смогу назвать это место домом, а теперь могу играть под австралийским флагом. Невероятные ощущения. Быть принятой и любимой здесь – это всё, о чём я просила», – сказала Касаткина в интервью Tennis Channel.

За свою карьеру 27-летняя Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне.

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