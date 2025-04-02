Карен Хачанов показал, как готовится к старту грунтового сезона

26-я ракетка мира, 28-летний российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях видео, на котором продемонстрировал, как готовится к старту грунтового сезона-2025.

«Готовимся к грунтовому сезону», — подписал пост Хачанов, добавив эмодзи «огонь» и «бицепс».

Хачанов начнёт грунтовый сезон-2025 на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который выигрывал соревнования в Монте-Карло в общей сложности три раза.

Отметим, что Хачанов пока не имеет одиночных титулов ATP на грунтовом покрытии. Его лучшим достижением на «Ролан Гаррос» являются четвертьфиналы (в 2019 и 2023 годах).