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Карен Хачанов показал, как готовится к старту грунтового сезона

Карен Хачанов показал, как готовится к старту грунтового сезона
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26-я ракетка мира, 28-летний российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях видео, на котором продемонстрировал, как готовится к старту грунтового сезона-2025.

«Готовимся к грунтовому сезону», — подписал пост Хачанов, добавив эмодзи «огонь» и «бицепс».

Хачанов начнёт грунтовый сезон-2025 на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который выигрывал соревнования в Монте-Карло в общей сложности три раза.

Отметим, что Хачанов пока не имеет одиночных титулов ATP на грунтовом покрытии. Его лучшим достижением на «Ролан Гаррос» являются четвертьфиналы (в 2019 и 2023 годах).

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