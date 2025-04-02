Энди Маррей подшутил над тем, что Джек Дрейпер сделал мелирование

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей пошутил о новых фотографиях соотечественника – седьмой ракетки мира 23-летнего Джека Дрейпера.

На совместном фото Дрейпера с ещё одним британским теннисистом Джейкобом Фирнли (они провели тренировку на грунте) можно заметить, что Джек, по всей видимости, сделал мелирование. Над этим и решил подшутить Энди.

Фото: из личного архива Джека Дрейпера

«Не уверен, заметил ли ты, но, по-моему, на этом фото на твоих волосах птичий помёт», — написал Маррей в комментариях.

Отметим, что Маррей в дружеских отношениях с Дрейпером, и часто подшучивает над юным британцем.