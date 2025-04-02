Остапенко: сегодня у игроков стало больше возможностей выиграть турнир «Большого шлема»

25-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко ответила на вопрос, стала ли победа на «Ролан Гаррос» — 2017 для неё с годами ценнее, чем она была в момент триумфа.

«Хороший вопрос. Мне кажется, я всегда ценила свои достижения. Я всегда верила в себя. Я знала, что могу выиграть «Большой шлем», но, если честно, никогда не ожидала, что сделаю это на стыке 19 и 20 лет. Может быть, это было для меня рановато.

Может, если бы я выиграла его позже, то я лучше бы с этим совладала – потому что после титула определённо меняется вся жизнь. Сегодня игроки, которые выигрывают «Шлемы», старше, чем раньше.

Конечно, моя цель в ближайшие годы – выиграть ещё один «Большой шлем». Мне кажется, что сегодня у игроков стало больше возможностей взять титул. Всё реально», – приводит слова Остапенко пресс-служба WTA.

В своём последнем матче 27-летняя Остапенко проиграла во втором круге «тысячника» в Майами филиппинке Александре Эале со счётом 6:7(2:7), 5:7.