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Андрей Рублёв рассказал, как поменялись его тренировки с приходом в команду Марата Сафина

Андрей Рублёв рассказал, как поменялись его тренировки с приходом в команду Марата Сафина
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как изменились тренировки с приходом в его команду двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Марата Сафина.

«Просто по-другому немного строятся тренировки – в работе ног по-другому, намного больше слёта играли эти два дня. Потом просто с траекторией, placement – не знаю, как на русском сказать… [Работали над тем], чтобы попадать больше по точкам», – сказал Рублёв в телеграм-канале «Больше!».

Рублёв и Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтового сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». При этом Фернандо Висенте останется основным тренером Андрея.

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