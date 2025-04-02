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Мэдисон Киз вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне, где может сразиться с Калинской

Мэдисон Киз вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне, где может сразиться с Калинской
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Чемпионка Australian Open – 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго круга Киз (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграла 73-ю ракетку мира, соотечественницу Кэролайн Доулхайд.

Чарльстон. 2-й круг
01 апреля 2025, вторник. 22:45 МСК
Кэролайн Доулхайд
73
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Мэдисон Киз
5
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Встреча Киз с Доулхайд продлилась 1 час и 45 минут. В её рамках Мэдисон два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кэролайн один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал турнира в Чарльстоне Киз сразится с победительницей матча Анна Калинская (Россия, 14) — Кэти Макнелли (США, Q).

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