Мэдисон Киз вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне, где может сразиться с Калинской

Чемпионка Australian Open – 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго круга Киз (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграла 73-ю ракетку мира, соотечественницу Кэролайн Доулхайд.

Встреча Киз с Доулхайд продлилась 1 час и 45 минут. В её рамках Мэдисон два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кэролайн один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал турнира в Чарльстоне Киз сразится с победительницей матча Анна Калинская (Россия, 14) — Кэти Макнелли (США, Q).