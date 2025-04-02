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Аманда Анисимова обыграла Веронику Кудерметову в матче второго круга турнира в Чарльстоне

Аманда Анисимова обыграла Веронику Кудерметову в матче второго круга турнира в Чарльстоне
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Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго круга она встречалась с россиянкой Вероникой Кудерметовой и одержала победу со счётом 6:2, 6:2.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 02:40 МСК
Аманда Анисимова
16
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Вероника Кудерметова
52
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Кудерметова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Анисимовой два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла Дарью Касаткину.

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