Аманда Анисимова обыграла Веронику Кудерметову в матче второго круга турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго круга она встречалась с россиянкой Вероникой Кудерметовой и одержала победу со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Кудерметова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Анисимовой два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла Дарью Касаткину.