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Рейтинг лучших теннисистов России в 1-м квартале 2025 года по версии Чемпионата: Рублёв, Медведев, Хачанов, Сафиуллин, Карацев

Андрей Рублёв — лучший теннисист России в первом квартале 2025 года по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам первого квартала 2025 года рейтинг возглавил Андрей Рублёв. Ранее по сумме четырёх отрезков сезона лучшим теннисистом 2024-го стал Даниил Медведев, а среди женщин первенствовала Дарья Касаткина.

Полная версия рейтинга лучших теннисистов России по версии «Чемпионата»:
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2025 года
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2025 года

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам первого квартала 2025 года занял Даниил Медведев, на третьей строчке расположился Карен Хачанов.

В рейтинге учитываются результаты теннисистов на всех турнирах за последний квартал. При этом мы чуть подкорректировали периоды для кварталов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. Мы попытались чуть выровнять кварталы, чтобы они получились относительно равноценными. Второй квартал завершается после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). В итоге в каждом квартале уместилось по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подвели итоги выступления теннисистов с 30 декабря 2024 года по 31 марта 2025 года.

В расчёт берутся:

— текущий рейтинг теннисиста;
— насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;
— каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
— каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

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Новости. Теннис
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