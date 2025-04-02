Турнир WTA-500 в Чарльстоне: результаты игрового дня с 1 на 2 апреля
В ночь с 1 на 2 апреля прошёл второй игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатам наиболее заметных матчей первого и второго круга.
Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). 1-й/2-й круг. Частичные результаты 1-2 апреля:
- Мария Саккари (Греция) — Марина Стакушич (Канада) — 6:3, 6:2.
- Энн Ли (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3.
- Луиза Чирико (США) — Эрика Андреева (Россия) — 6:4, 3:6, 6:4.
- Кэролайн Доулхайд (США) — Мэдисон Киз (США) — 3:6, 6:7.
- Робин Монтгомери (США) — Даниэль Коллинз (США) — 3:6, 1:6.
- Аманда Анисимова (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2.
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