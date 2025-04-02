Турнир WTA-500 в Чарльстоне: результаты игрового дня с 1 на 2 апреля

В ночь с 1 на 2 апреля прошёл второй игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатам наиболее заметных матчей первого и второго круга.

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). 1-й/2-й круг. Частичные результаты 1-2 апреля: