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Елена Рыбакина заявила о желании стать тренером после завершения карьеры

Елена Рыбакина заявила о желании стать тренером после завершения карьеры
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Чемпионка Уимблдона-2022 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что хотела бы поработать тренером после завершения карьеры.

«Я не могу представить себя как тренера, путешествующего с кем-то постоянно, но могла бы стать тренером юниора, игрока постарше или профессионала. Также было бы здорово заниматься обучением маленьких детей. Однако трудно сказать, чем я буду заниматься в будущем», — сказала Рыбакина в эфире YouTube-канала Tennis Insider Club.

Ближайшим соревнованием Елены Рыбакиной станет грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.

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