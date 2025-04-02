Елена Рыбакина заявила о желании стать тренером после завершения карьеры

Чемпионка Уимблдона-2022 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что хотела бы поработать тренером после завершения карьеры.

«Я не могу представить себя как тренера, путешествующего с кем-то постоянно, но могла бы стать тренером юниора, игрока постарше или профессионала. Также было бы здорово заниматься обучением маленьких детей. Однако трудно сказать, чем я буду заниматься в будущем», — сказала Рыбакина в эфире YouTube-канала Tennis Insider Club.

Ближайшим соревнованием Елены Рыбакиной станет грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.