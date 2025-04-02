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Вероника Кудерметова — о неудачах: проблема, с которой я столкнулась, — это ожидания

Вероника Кудерметова — о неудачах: проблема, с которой я столкнулась, — это ожидания
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обозначила свою основную проблему в последние два сезона.

«Последние два года были очень трудными для меня. Скажем так, я не выступала на том уровне, на который надеялась, и не добилась ожидаемых результатов. Теперь каждый мой матч — вызов, поэтому я сосредоточена на том, чтобы хорошо выполнять свою работу.

Проблема, с которой я столкнулась, — это ожидания. Когда есть ожидания, то трудно сделать так, чтобы всё срабатывало. Поэтому теперь я работаю, полностью сосредоточившись на том, чтобы получать удовольствие от игры на корте, хотя понимаю, что это нелегко. Я перешла от высоких ожиданий к полному их отсутствию», — приводит слова Кудерметовой Punto de Break.

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