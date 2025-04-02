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Вероника Кудерметова: сестра Полина была для меня источником ежедневной мотивации

Вероника Кудерметова: сестра Полина была для меня источником ежедневной мотивации
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о взаимоотношениях с младшей сестрой 59-й ракеткой мира Полиной Кудерметовой.

«Честно говоря, моя младшая сестра была для меня источником ежедневной мотивации. В начале года, когда она вышла в финал Брисбена, она говорила: «Вероника, ты должна проснуться!» Эти слова меня разбудили, заставили меня увидеть всё по-другому и начать делать всё немного лучше. Проблема в том, что теперь наш отец страдает за обеих. Он может присутствовать на моём матче, но одновременно будет следить за счётом матча сестры, если она играет в то же время.

Полина всегда старается работать очень усердно, хотя в последнее время у неё были проблемы со здоровьем, с тренером. Я очень горжусь тем, чего она достигает. Очень здорово иметь в туре члена семьи. Надеюсь, что однажды мы сможем сыграть вместе в парном разряде. Это одна из моих краткосрочных целей. Не терпится увидеть, как мы выступим как команда», — приводит слова Кудерметовой Punto de Break.

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