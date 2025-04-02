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Мэдисон Киз: после победы на AO-2025 соперницы сильно повышают уровень в матчах со мной

Мэдисон Киз: после победы на AO-2025 соперницы сильно повышают уровень в матчах со мной
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, как её коллеги по WTA-туру отреагировали на её победу на Australian Open — 2025.

«Меня много поздравляли с тех пор, как я выиграла титул, на это я не буду жаловаться (смеётся). Надеюсь, они продолжат это делать, хотя, должна признаться, у меня сложилось ощущение, что теперь соперницы сильно повышают свой уровень, когда играют против меня.

Скажем так, это моя новая реальность с тех пор, как я выиграла в Австралии. Как будто весь мир гонится за мной. Вот что делает победа на турнире «Большого шлема» — ты взлетаешь в рейтинге и ставишь себя в положение, в котором многие хотят оказаться», — приводит слова Киз Punto de Break.

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