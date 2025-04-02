Британка Джонс потеряла сознание в матче в Боготе и покинула корт в инвалидном кресле

129-я ракетка мира британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание по ходу матча первого круга на грунтовом турнире категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Она играла с аргентинкой Хулией Риерой (157-й номер рейтинга).

При счёте 3:5 15:30 в третьем сете Джонс выполняла подачу и внезапно рухнула на корт. К ней сразу же подбежали врач и судья на вышке, оказали помощь и посадили на инвалидное кресло.

24-летняя Франческа Джонс родилась с редким генетическим заболеванием, у неё по четыре пальца на руках и по семь — на ногах. Британка нередко испытывает проблемы с судорогами по ходу матчей и регулярно снимается.