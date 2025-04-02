Британка Джонс потеряла сознание в матче в Боготе и покинула корт в инвалидном кресле
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129-я ракетка мира британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание по ходу матча первого круга на грунтовом турнире категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Она играла с аргентинкой Хулией Риерой (157-й номер рейтинга).
Богота. 1-й круг
02 апреля 2025, среда. 02:50 МСК
Хулия Риера
Х. Риера
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
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|5
|5
|
|7
|3
Франческа Джонс
Ф. Джонс
При счёте 3:5 15:30 в третьем сете Джонс выполняла подачу и внезапно рухнула на корт. К ней сразу же подбежали врач и судья на вышке, оказали помощь и посадили на инвалидное кресло.
24-летняя Франческа Джонс родилась с редким генетическим заболеванием, у неё по четыре пальца на руках и по семь — на ногах. Британка нередко испытывает проблемы с судорогами по ходу матчей и регулярно снимается.
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