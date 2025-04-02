«Пришло время сосредоточиться на себе». Ига Швёнтек — об отказе от участия в КБДК

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сообщила, что не сыграет за сборную Польши в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг — 2025 с 10 по 13 апреля.

«Я приняла трудное решение. Знаю, что не такие новости хотели получить болельщики, особенно польские, тем не менее это правильное решение для меня на данный момент.

Я не буду играть в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Радоме. Я всегда с гордостью представляю свою страну. В прошлом году я отдала за страну всё, что могла. Очень горжусь историческими успехами команды в полуфинале КБДК и финале United Cup.

Теперь пришло время сосредоточиться на себе и своих тренировках. Я держу кулачки за девочек и за всю команду», — написала Швёнтек на личной странице в соцсетях.