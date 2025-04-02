Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание со 2 на 3 апреля

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание со 2 на 3 апреля
Комментарии

Сегодня, 2 апреля, и в ночь на 3 апреля пройдёт третий игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Второй круг. Частичное расписание 2-3 апреля (время — московское):

  • 18:00. Полина Кудерметова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия)
  • 18:00. Анна Калинская (Россия) — Кэти Макнелли (США)
  • 18:00. Дарья Касаткина (Австралия) — Лорен Дэвис (США)
  • 19:30. Екатерина Александрова (Россия) — Энн Ли (США)
  • 21:00. Джессика Пегула (США) — Ирина Шиманович (Беларусь)
  • 21:00. Софья Кенин (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)
  • 21:00. Чжан Шуай (Китай) — Юлия Путинцева (Казахстан)
  • 01:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Мария Саккари (Греция)
Календарь турнира в Чарльстоне
Сетка турнира в Чарльстоне
Материалы по теме
Шнайдер сыграет в дерби: сеяные россиянки узнали имена соперниц в Чарльстоне
Шнайдер сыграет в дерби: сеяные россиянки узнали имена соперниц в Чарльстоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android