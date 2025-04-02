Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание со 2 на 3 апреля

Сегодня, 2 апреля, и в ночь на 3 апреля пройдёт третий игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Второй круг. Частичное расписание 2-3 апреля (время — московское):