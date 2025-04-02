Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание со 2 на 3 апреля
Сегодня, 2 апреля, и в ночь на 3 апреля пройдёт третий игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.
Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Второй круг. Частичное расписание 2-3 апреля (время — московское):
- 18:00. Полина Кудерметова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия)
- 18:00. Анна Калинская (Россия) — Кэти Макнелли (США)
- 18:00. Дарья Касаткина (Австралия) — Лорен Дэвис (США)
- 19:30. Екатерина Александрова (Россия) — Энн Ли (США)
- 21:00. Джессика Пегула (США) — Ирина Шиманович (Беларусь)
- 21:00. Софья Кенин (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)
- 21:00. Чжан Шуай (Китай) — Юлия Путинцева (Казахстан)
- 01:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Мария Саккари (Греция)
Комментарии