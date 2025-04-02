П. Кудерметова — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Чарльстоне
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Сегодня, 2 апреля, состоится матч второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором встретятся две российские теннисистки. 59-я ракетка мира Полина Кудерметова сыграет с 14-й ракеткой мира Дианой Шнайдер. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.
Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
59
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Не начался
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14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Счёт личных встреч равный — 1-1. Кудерметова выиграла в 2022 году в Сан-Бартоломе-де-Тирахана (на Канарских островах) — 6:3, 6:3, а Шнайдер взяла верх в Гамбурге-2023 со счётом 6:0, 4:6, 6:1.
Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующая чемпионка — американка Даниэль Коллинз.
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