П. Кудерметова — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Чарльстоне

Сегодня, 2 апреля, состоится матч второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором встретятся две российские теннисистки. 59-я ракетка мира Полина Кудерметова сыграет с 14-й ракеткой мира Дианой Шнайдер. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Кудерметова выиграла в 2022 году в Сан-Бартоломе-де-Тирахана (на Канарских островах) — 6:3, 6:3, а Шнайдер взяла верх в Гамбурге-2023 со счётом 6:0, 4:6, 6:1.

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующая чемпионка — американка Даниэль Коллинз.