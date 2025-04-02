Панатта — о Синнере: может быть, он даже слишком идеален

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался о дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера.

«Он не имеет никакого отношения к дисквалификации. Он правильно сделал, что заключил сделку о признании вины, потому что с ВАДА никогда не знаешь, где в итоге окажешься. Он очень умный и зрелый парень, пример для всех видов спорта своим поведением. Может быть, он даже слишком идеален», — приводит слова Панатты Gazzetta dello Sport.

Напомним, сейчас Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), который стартует 7 мая.