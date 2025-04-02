Экс-тренер Медведева высказался о критике Карлоса Алькараса

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева, экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон поделился мнением о несправедливой критике испанца Карлоса Алькараса.

«Проблема с такими игроками в том, что им уделяется много внимания, поэтому в конечном итоге у нас каждый раз большие ожидания по отношению к ним. Алькарас выиграл четыре турнира «Большого шлема», и это безумие в его возрасте. Невероятно, чего он уже достиг, и он добьётся ещё большего.

Каждый раз, когда кто-то вроде него уступает, мы раздуваем из мухи слона, так как он должен выигрывать все. Я не верю, что он такой человек. Мы знаем, на что он способен. Все его любят, и когда он не побеждает, мы разочаровываемся и сваливаем всё на него. Думаю, что это несправедливо», — приводит слова Симона Tennis 365.