Ализе Корне провела первый матч после возобновления карьеры и одержала разгромную победу

Бывшая 11-я ракетка мира 35-летняя французская теннисистка Ализе Корне провела первый матч после объявления о завершении карьеры. В первом круге на грунтовом турнире категории WTA-125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания) она одержала разгромную победу над испанкой Ирен Бурильо Эскорихуэлой (231-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

В конце марта стало известно, что Корне приняла решение о возвращении в профессиональный теннис после того, как завершила карьеру в мае 2024 года. В первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 она проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 1:6.

Её первым турниром на уровне основного тура станет WTA-250 в Руане (Франция). Туда она получила уайлд-кард.