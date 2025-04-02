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Матс Виландер: Ига Швёнтек выиграет как минимум два грунтовых турнира

Матс Виландер: Ига Швёнтек выиграет как минимум два грунтовых турнира
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер сделал прогноз на выступление пятикратной чемпионки мэйджоров, второй ракетки мира польки Иги Швёнтек на грунтовом отрезке сезона.

«Мой прогноз: Ига выйдет как минимум в полуфинал Открытого чемпионата Франции и выиграет как минимум два турнира на грунте. И я предполагаю, что она опять выиграет «Ролан Гаррос», — приводит слова Виландера Tennis365.

В 2024 году Ига Швёнтек выиграла все крупные титулы на грунте — «тысячники» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), а также «Ролан Гаррос».

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