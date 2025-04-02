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19-летний Якуб Меншик снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

19-летний Якуб Меншик снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
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24-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик снялся с турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Об этом сообщил португальский журналист Жозе Моргаду на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Меншик стал чемпионом «Мастерса» в Майами, в финале обыграв 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Для Меншика этот титул стал первым на уровне ATP и крупнейшим в карьере. Отметим, что Якуб оказался лишь вторым тинейджером, не входящим в топ-20 рейтинга ATP, кто выиграл турнир категории «Мастерс», после Майкла Чанга (24) в 1990 году в Торонто.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, в активе которого уже три титула на данном турнире.

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