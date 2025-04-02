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«Умное решение». Беккер — о снятии Меншика с «Мастерса» в Монте-Карло

«Умное решение». Беккер — о снятии Меншика с «Мастерса» в Монте-Карло
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Победитель шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на снятие 24-й ракетки мира 19-летнего чешского теннисиста Якуба Меншика с турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«Умное решение от Якуба», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, в активе которого уже три титула на данном турнире. Напомним, ранее Якуб Меншик стал чемпионом «Мастерса» в Майами, в финале обыграв 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

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