«Умное решение». Беккер — о снятии Меншика с «Мастерса» в Монте-Карло

Победитель шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на снятие 24-й ракетки мира 19-летнего чешского теннисиста Якуба Меншика с турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«Умное решение от Якуба», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, в активе которого уже три титула на данном турнире. Напомним, ранее Якуб Меншик стал чемпионом «Мастерса» в Майами, в финале обыграв 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.