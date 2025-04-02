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Дарья Касаткина дебютировала в туре в качестве представительницы Австралии

Дарья Касаткина дебютировала в туре в качестве представительницы Австралии
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, с недавнего момента представляющая Австралию, официально дебютировала под флагом новой страны.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 18:10 МСК
Дарья Касаткина
12
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5
1
         
Лорен Дэвис
211
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис

В матче второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) она играет с 211-й ракеткой мира американкой Лорен Дэвис.

За свою карьеру 27-летняя Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне. Кроме того, она может гордиться уникальным достижением, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса: в 2018 году Дарья установила рекорд по количеству твинеров (удары между ног спиной к сетке) за одну минуту.

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