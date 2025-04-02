Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о возможном возвращении в тур.

«На самом деле впервые в жизни у меня нет плана… Я люблю играть, играю каждый день. Если я почувствую, что готова играть, то вернусь в тур», — приводит слова Уильямс Punto de Break.

Ранее Уильямс провела совместную тренировку с трёхкратной финалисткой мэйджоров, бывшей второй ракеткой мира из Туниса Онс Жабер в Майами (США).

В последний раз 44-летняя Винус выходила на корт ровно год назад, в марте 2024-го. Она получила уайлд-кард на турнир в Майами (США). Американка со счётом 3:6, 3:6 проиграла россиянке Диане Шнайдер.