Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс высказалась о возможном возвращении в тур

Винус Уильямс высказалась о возможном возвращении в тур
Комментарии

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о возможном возвращении в тур.

«На самом деле впервые в жизни у меня нет плана… Я люблю играть, играю каждый день. Если я почувствую, что готова играть, то вернусь в тур», — приводит слова Уильямс Punto de Break.

Ранее Уильямс провела совместную тренировку с трёхкратной финалисткой мэйджоров, бывшей второй ракеткой мира из Туниса Онс Жабер в Майами (США).

В последний раз 44-летняя Винус выходила на корт ровно год назад, в марте 2024-го. Она получила уайлд-кард на турнир в Майами (США). Американка со счётом 3:6, 3:6 проиграла россиянке Диане Шнайдер.

Материалы по теме
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2025 года
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2025 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android