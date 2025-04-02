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Бенчич: многие считают, что я могу выиграть турнир «Большого шлема»

Бенчич: многие считают, что я могу выиграть турнир «Большого шлема»
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Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, 41-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о возобновлении карьеры после родов.

«Когда я вернулась, большинство людей были шокированы. Они думали, что это невозможно, но потом очень быстро поменяли мнение. Это классика в спорте. Было много людей, которые задавались вопросом, почему я приняла решение родить посреди своей карьеры. Они уверяли, что невозможно вернуться на тот же уровень. С тех пор, как я выиграла турнир в Абу-Даби, они считают, что я могу выиграть турнир «Большого шлема». Всего за неделю они изменили своё мнение», — приводит слова Бенчич Punto de Break.

Напомним, после возвращения Белинда Бенчич стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

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