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Экс-россиянка Дарья Касаткина одержала победу в дебютном матче под флагом Австралии

Экс-россиянка Дарья Касаткина одержала победу в дебютном матче под флагом Австралии
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12-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в матче второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Она одолела 211-ю ракетку мира американку Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:1.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 18:10 МСК
Дарья Касаткина
12
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Лорен Дэвис
211
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Дэвис один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Касаткина сыграет с победительницей матча Софья Кенин — Белинда Бенчич.

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