Экс-россиянка Дарья Касаткина одержала победу в дебютном матче под флагом Австралии

12-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в матче второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Она одолела 211-ю ракетку мира американку Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Дэвис один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Касаткина сыграет с победительницей матча Софья Кенин — Белинда Бенчич.