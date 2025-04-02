Диана Шнайдер победила Полину Кудерметову во втором круге на турнире в Чарльстоне

14-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер уверенно вышла в третий круг на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла соотечественницу 59-ю ракетку мира Полину Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Кудерметова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Шнайдер один эйс, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Шнайдер сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова — Энн Ли.