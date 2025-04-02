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Диана Шнайдер победила Полину Кудерметову во втором круге на турнире в Чарльстоне

Диана Шнайдер победила Полину Кудерметову во втором круге на турнире в Чарльстоне
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14-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер уверенно вышла в третий круг на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла соотечественницу 59-ю ракетку мира Полину Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 18:10 МСК
Полина Кудерметова
59
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Кудерметова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Шнайдер один эйс, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Шнайдер сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова — Энн Ли.

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